◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥（大橋）《12回戦》WBA暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）統一王者・井上尚弥（大橋）《12回戦》WBA暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）（2025年9月14日名古屋・IGアリーナ）世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）が25日、自身のSNSを更新し、元WBA＆IBF世界同級統一王者マーロン