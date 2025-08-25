½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼·ó¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤è¤¿¡Ê30¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£½éÂÐÌÌ¤Ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡È»÷¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ëÂç¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖºÇ¶á½é¤á¤Æ²ñ¤¦¿Í²ñ¤¦¿Í¤Ë¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëÂç¿¹¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤·¤«¤·¡¢É½¤Ë½Ð¤Æ¤ë¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÃ¯¤«¤Ë»÷¤Æ¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¹ó¤Ê¤³¤È¤Ç¡£¤Þ¤¡»ä¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡ª¡ª