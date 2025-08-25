»°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é¸ÜµÒ¤Î¶âÉÊ¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÀàÅðºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µ¹Ô°÷¡¦»³ºêÍ³¹áÍýÈï¹ð¡Ê£´£¶¡Ë¤Î¸øÈ½¤¬£²£µÆü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¡Ê¾®ÌîÍµ¿®ºÛÈ½´±¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£»³ºêÈï¹ð¤ÏÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡¢Ìó£±£°£°¿Í¤ÎÂß¶â¸Ë¤«¤é·×Ìó£±£·²¯¡Á£±£¸²¯±ß¤òÅð¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¶ä¹Ô¤ä¶âÍ»¶È³¦Á´ÂÎ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤äÉÔ¿®´¶¤ò¾·¤­¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£»³ºêÈï¹ð¤Ï£²£°£²£³Ç¯£³·î¡ÁºòÇ¯£±£°·î¡¢»ÙÅ¹Ä¹ÂåÍý¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Æ±¹ÔÎýÇÏ»ÙÅ¹¤È¶ÌÀî»ÙÅ¹¤ÎÂß¶â