3¿ÍÀ©¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÎU18ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î¼¯»ùÅçÂåÉ½¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÃË»Ò13¥Áー¥à¡¢½÷»Ò7¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ÃË»Ò¤Î·è¾¡¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¼¯»ùÅç¹â¹»ÂÐ¡¢¸©ÁíÂÎ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤ì¤¤¤á¤¤¤ä¼¯»ùÅç¹©¶È¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ëGRAY¡£ ¹©¶È¤Î3Ç¯À¸¡¢¾å·ªÁª¼ê¤Ï5·î¤Î¸©ÁíÂÎ¤ÇÇ¾¿Ì¤È¤¦¤òµ¯¤³¤·¡¢·ã¤·¤¤¿ÈÂÎ¤ÎÀÜ¿¨¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤¬ºÇ¸å¤Î¥Ð¥¹¥±¤È¡¢ÆÃÊÌ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ½øÈ×