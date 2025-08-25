全国中学校バスケットボール大会が鹿児島で開催され、県内の3チームが出場しました。 男女24チームずつが出場した全国大会。鹿児島からは男子・宮之城、女子・れいめい、鹿児島純心女子の3チームがこの舞台に臨み、女子2チームが決勝トーナメントに進出しました。 鹿児島純心は、初戦で三重の強豪・メリノール学院と対戦。相手の固いディフェンスを前に得点が伸びず。最後まで果敢に