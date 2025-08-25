ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¡¦¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï24ÆüÌë¡¢¥Ûー¥à¤ÇÄ¹Ìî¤ÈÂÐÀï¡£¥´ー¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ º£µ¨½é¤Î4Ï¢¾¡¤Ø¡¢Ä¹Ìî¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£¤³¤ÎÆü¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ18ÈÖ¤Î²ÏÂ¼·Ä¿Í¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¡¢ºÆ»°Áê¼ê¥´ー¥ë¤Ø¤ÈÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤¹¤ë¤È¡¢Á°È¾25Ê¬¡¢¥Üー¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢º¸Â­¤ò¿¶¤ê¤Ì¤­1ÅÀÌÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°È¾41Ê¬¡¢¥´ー¥ëÁ°¤ÇºÆ¤Ó²ÏÂ¼¡£2»î¹çÏ¢Â³¤Î2¥´ー¥ë¤Ç¥êー¥É¤ò¹­¤²¤Þ