漫画『LIAR GAME（ライアーゲーム）』が、2026年に初めてテレビアニメ化されることが決定した。特報映像が公開され、アニメーション制作はマッドハウスが担当する。【動画】ちょっと怖い…公開された『LIAR GAME（ライアーゲーム）』特報映像2005〜2015年に「週刊ヤングジャンプ」にて連載された甲斐谷忍の傑作サスペンス漫画『LIAR GAME（ライアーゲーム）』の連載開始20周年を記念して制作。人間心理の光と闇を容赦なく暴き