アイドルグループ・超ときめき▽宣伝部（▽＝ハートマーク）の辻野かなみが25日、都内で行われたディズニー映画『シャッフル・フライデー』（9月5日公開）ジャパンプレミアムイベントに参加した。【全身ショット】可愛すぎる…！デコルテあらわなピンクのドレスで登場した辻野かなみ辻野は、華やかなピンク色のドレス姿で艶やかにゲストとして登場。「この映画には出演していませんけど本当にステキな映画で楽しめました」と呼