ニューストップ > 芸能ニュース > 映画総合ニュース > キンタロー。ハリウッドセレブ風の装いでボケる 体の重さを嘆き「若… オリコン キンタロー。ハリウッドセレブ風の装いでボケる 体の重さを嘆き「若い時はよかった」 2025年8月25日 20時2分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 キンタロー が25日、ディズニー映画ジャパンプレミアムイベントに参加した 目鼻立ちをくっきりさせた濃いめの外国人風メイクで登場 記事を読む おすすめ記事 テレ朝・林美沙希アナ、ディズニー満喫！プライベート感あふれるショットが「ニュース読んでる時と全く別人の顔」 2025年8月25日 9時23分 とき宣・辻野かなみ、ピンクのドレスで華やかに 入れ替わりたいの麒麟・川島「大尊敬です！」 2025年8月25日 20時9分 赤楚衛二は「すごく礼儀正しくて」共演女優が気遣い絶賛【近畿地方のある場所について】 2025年8月20日 18時17分 「お子さんと遊んでるのかな」土屋太鳳、爽やかなシャボン玉SHOTにファンほっこり「無邪気で可愛い」 2025年8月19日 20時30分 ＝LOVE「超特急逃走中」“体幹チャレンジ”バズに驚き 火付け役・大谷映美里を絶賛「コンサル付いてるみたい」 2025年8月19日 13時11分