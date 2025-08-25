兵庫県丹波篠山市付近と丹波市付近では、25日19時50分までの1時間にそれぞれ約110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。兵庫県 丹波篠山市付近と丹波市付近で猛烈な雨近畿地方では局地的に雨雲が発達しています。レーダーの解析で、兵庫県丹波篠山市付近と丹波市付近では、25日19時50分までの1時間にそれぞれ約110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されまし