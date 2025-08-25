小泉進次郎農林水産大臣が25日、集中豪雨で被害が出た鹿児島県霧島市の現場を視察しました。県全体の農業被害額がおよそ70億円に上る中、コメ農家とも意見交換し、復旧に向けて支援を急ぐ考えを示しました。 （小泉大臣）「全力で激甚災害指定への対応も含めて、国、県、市みんなで心をあわせて一つになって進めていきたい」 小泉大臣は25日、土砂が流れ込み、一時、田んぼに水を供給できなくなっていた用水路や、施設が水に浸か