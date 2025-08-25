関西学生野球連盟は25日、9月6日の秋季リーグ戦開幕を前に大阪市内のホテルで記者会見を開き、学生審判を初採用すると発表した。関学大の村司翔平（4年）が学生審判委員として登録され、今秋リーグ戦で「審判デビュー」する予定だ。審判不足解消などが目的で、村山嘉男理事長は「若手の審判希望者が少なくなっている。学生の時から審判を経験し、プレー以外でも野球と関わることができると知ってほしい」と期待。関学大の本荘