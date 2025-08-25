23Æü¸á¸å¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤Ç½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀ­ÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿²Ð»ö¤Ç¡¢»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à82ºÐ¤Î½÷À­¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸á¸å6»þ50Ê¬¤´¤íÊ¡²¬¸©½¡Áü»Ô¼«Í³¥öµÖ¤Ç¡¢¡Ö²È¤«¤é¹õ±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¤È¶áÎÙ¤ÎÃËÀ­¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¼Ö7Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢ÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤·¡¢