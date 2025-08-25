²½³Ø¡¦»öÌ³ÍÑÉÊ¡Ö¥¹¥ê¡¼¥¨¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¡Ö¥¹¥ê¡¼¥¨¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×ÁêÌÏ¸¶»ö¶È½ê¡ÊÁêÌÏ¸¶»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤ÎÃÏ²¼¿å¤«¤éºòÇ¯10·î¡¢·ò¹¯±Æ¶Á¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÍ­µ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡ÊPFAS¡Ë¤¬¹ñ¤Î»ÃÄê»Ø¿ËÃÍ¤Î280ÇÜ¤ËÅö¤¿¤ë¹âÇ»ÅÙ¤Ç¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬25Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯7·î¡¢Æ±¼ÒÂ¦¤¬»Ô¤ËÄó½Ð¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ä¶­ÊÝ¸î¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡ÖÁêÌÏÀî¤µ¤¬¤ßÃÏ°è¶¨µÄ²ñ¡×¤¬¾ðÊó¸ø³«ÀÁµá¤·¤ÆÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£¾ðÊó¸ø³«¤Ë¤è¤ë