ややドル高優勢=ロンドン為替概況 25日の欧州市場は、英国がサマーバンクホリデーで休場となり、取引参加者が少ない中で、ややドル高となった。先週末にパウエル米FRB議長の講演を受けてドル売りが進んだ後、東京午前にいったんドル買い円売りが強まったが、東京午後からロンドン朝にかけてはいったんドル売りの動きが優勢となった。ドル円は東京午前の147円53銭から147円10銭前後を付ける動きを見せていた。ユ&#