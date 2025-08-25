¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÆâÀ¯Éô¡ÊÆâÌ³¾Ê¡Ë°ÜÌ±½ð¤Ï25Æü¡¢ÂæËÌ»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¡¢À¾ÌçÄ®¤ÇÃæ¹ñ¤Î¹ñ´ú¡Ö¸ÞÀ±´ú¡×¤ò¼ê¤Ë¡ÖÂæÏÑ¤ÏÃæ¹ñ¤Î¤â¤Î¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿ÆüËÜ¹ñÀÒ¤ÎÃË2¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¶¯À©Âàµî¤ÈºÆÆþ¶­¶Ø»ß¤Î½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°ìÏ¢¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤¬24Æü¡¢Ã»Ê¸Åê¹Æ¥µ¥¤¥È¤Î¥¹¥ì¥Ã¥º¤ÇÂæÏÑ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ê³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£2¿Í¤Ï1ÊÕ1¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸ÞÀ±´ú¤ò·Ç¤²¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤ÆÄÌ¹Ô¿Í¤é¤ËÂÐ¤·¡ÖÃæ¹ñÂæÏÑ¤ÎÀ¾Ìç