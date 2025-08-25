オレンジページは8月19日、読者アンケート企画「ほぼ1000人にききました」にて実施した、生活者の防災意識や対策の実態調査の結果を発表した。調査は6月13日〜22日、国内在住で20歳以上の女性1,078人を対象に行われた。自然災害に対する備えについて、あなたのお気持ちをお知らせください。まず、近年に地震や豪雨など自然災害が増えていると感じる人は96.2%にのぼった。特に危険を感じる災害で特に回答が多かったのは「地震」(89.