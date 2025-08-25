ブルースモービルは9月12日〜10月5日、グルメイベント「餃子からあげ祭〜炒飯と中華そばも食べられる最高の宴〜」を、新宿・大久保公園で開催する。時間は11:00〜21:00。入場無料、全店共通食券制。各店自慢の餃子がズラリ期間中は、餃子23軒、からあげ15軒、炒飯5軒、中華そば4軒が出店し、日替わりで店舗が入れ替わる。目玉は、数多くの人気ラーメン店が手掛ける餃子。「一品香小山餃子」(栃木県)や「我武者羅」(東京都)、「寿製