22日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−DeNA』でゲスト解説を務めた清原和博氏が、再来年からセ・リーグで採用される指名打者制について言及した。清原氏は「いいんじゃないですか。1人強打者が出られるようになるのでね」と好意的に捉えている。「ピッチャーの打席はあんまり見たくないですよね。強打者は外国人なのか、誰が入るのかわからないですけど、いいんじゃないですかね」と続けた。清原氏とと