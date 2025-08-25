»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸µµ¤¤ÊÀ¼¤¬¹»¼Ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Î°ìÉô¤Î¾®³Ø¹»¤Ï²ÆµÙ¤ß¤¬ÌÀ¤±¡¢8·î25Æü¤«¤é¼ø¶È¤¬ºÆ³«¤Ç¤¹¡£¼«Í³¸¦µæ¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤äµ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ùÆ¸¤â¡£¤É¤ó¤Ê²ÆµÙ¤ß¤ò²á¤´¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²ÆµÙ¤ß¤¬ÌÀ¤±¤¿25ÆüÄ«¡£¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Î¾å½ê¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï»ùÆ¸¤Î¸µµ¤¤ÊÅÐ¹»É÷·Ê¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¼«Í³¸¦µæ¤Ê¤ÉÂç¤­¤Ê²ÙÊª¤òÊú¤¨¤ÆÅÐ¹»¤¹¤ë»ùÆ¸¤Î»Ñ¤â¡£µ­Ï¿Åª¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤·¤Î²ÆµÙ¤ß¡£25Æü¤âÇ®