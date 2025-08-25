古巣との初対戦で涙をこぼした。日テレ・東京ヴェルディベレーザは８月24日、WEリーグ第３節で三菱重工浦和レッズレディースと対戦し、０−１で敗戦。この試合後、日本女子代表MFの塩越柚歩の感情が溢れた姿に注目が集まっている。塩越は今夏、アカデミー時代から15年在籍した浦和Lを離れ、ライバルチームのベレーザに衝撃の完全移籍。この日が古巣との初めての対戦となった。WEリーグは公式Xで、試合直後の塩越を収めた動