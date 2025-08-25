石油と天然ガスの輸送と調整を手掛ける国家石油天然ガス管網集団（国家管網）は8月25日、四川産の天然ガスを上海まで輸送する事業の「川気東送」ではパイプライン2号線の第1区間が稼働を開始し、年間約30億立方メートルの天然ガス輸送能力が追加されたことを明らかにしました。このパイプライン2号線の建設工事は「第14次5カ年計画（2021〜2025年）」における重要な大型エネルギーインフラプロジェクトであり、四川省瀘州市瀘県か