N-LaBo¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÈþÍÆïªµä±¡¡Ö¶äºÂ¥Ï¥ê¥Ã¥Á¡×¤Ï8·î27Æü¡Á9·î2Æü¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎPOPUP SHOP¤ò¡¢¶äºÂ»°±Û¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¶äºÂ»°±Û¸ÂÄê ¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥»¥Ã¥ÈPOPUP SHOP¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¡¼¥ÁÉÕ¤­¤Ç¡¢»öÁ°Í½Ìó¤ò¤¹¤ë¤ÈÆ±Å¹¤Ç»È¤¨¤ë3,000±ßÊ¬¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤âÉÕ¤¯¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ö¶äºÂ»°±Û¸ÂÄê ¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¡×(1Ëü4,300±ß)¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥°ÉÕ¤­¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¥»¥Ã¥È¡×(4Ëü9,200±ß)¤ä¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥»¥Ã