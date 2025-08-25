異色のコラボにファンが沸いた。元モーニング娘。の田中れいなが8月22日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。共演モデルが奏でる鍵盤ハーモニカをバックに生歌唱を披露した。【映像】田中れいなの高すぎるアイドル力！鍵盤ハーモニカとも絶品コラボ安田大サーカスのクロちゃんがMCを務める当番組は、視聴者からの特定コメント数到達でファンサービスをするのが習わし。まずは、1000コメントで田中