立山黒部貫光は7月から、立山黒部アルペンルートの紅葉シーズンに合わせた割引切符「秋の早割10」を販売している。室堂平の紅葉立山黒部エリアの紅葉は、9月中旬に室堂平から始まり、10月上中旬に大観峰や黒部平では見頃を迎える。標高差約2,000mに広がるさまざまなスポットで、紅葉を楽しむことができる。立山黒部アルペンルート紅葉見頃マップ「秋の早割10」は、9月1日〜11月3日の期間、扇沢〜電鉄富山(片道)や立山駅〜黒部湖(