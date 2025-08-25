ニューストップ > 芸能ニュース > 映画総合ニュース > キンタロー。実は人見知りだった 娘は明るく「ルー大柴さん系で『ト… オリコン キンタロー。実は人見知りだった 娘は明るく「ルー大柴さん系で『トゥギャザーしようぜ』みたいな感じ」 2025年8月25日 19時57分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 キンタロー が25日、ディズニー映画のジャパンプレミアムイベントに参加した 人見知りな娘について「『トゥギャザーしようぜ』みたいな感じ」と説明 記事を読む おすすめ記事 「5人産んだBODYじゃないです！すごすぎ！」宮崎麗果、“アラフォー”とは思えぬ圧巻スタイルに驚きの声 2025年8月22日 11時15分 「ディズニー・ハロウィーン」の楽しみ方を徹底紹介！「ディズニーファン」2025年10月号は8月25日発売 2025年8月22日 10時24分 秋の味覚がたっぷり！東京ディズニーランド／グランマ・サラのキッチン“ディズニー・ハロウィーン2025”スペシャルセット 2025年8月19日 17時42分 東京ディズニーで働くキャストをなじる常連客、「ミニーおばさん」の謎 2024年12月8日 7時0分 HANA・NAOKO、師匠と同じ賞を受賞 感謝語る「人として教えてくれたものが今の私を作っている」【Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025】 2025年8月25日 17時51分