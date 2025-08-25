ヨーロッパでは記録的な猛暑と干ばつにより、市民生活と経済活動に深刻な影響が出ています。そんな干ばつが街中や公園に生える木々にどのような影響を及ぼすのかについて、科学系雑誌のNew Scientistが最新の調査結果を報告しました。Trees on city streets cope with drought by drinking from leaky pipes | New Scientisthttps://www.newscientist.com/article/2487804-trees-on-city-streets-cope-with-drought-by-drinking-fr