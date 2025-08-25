¥È¥ì¥ó¥À¡¼¥º¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÈþÍÆ°åÎÅÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖArt+¡×¤Ï8·î19Æü¡¢¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï7·î28Æü¡¢20¡Á40Âå¤Î½÷À­420¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¤³¤Î²Æ¡ØÂÀ¤Ã¤¿¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«ÀµÄ¾¡¢¤³¤Î²Æ¡ØÂÀ¤Ã¤¿¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢41.9%¤¬¤³¤Î²Æ¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¡×¡Ö¾¯¤·ÂÀ¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¡¢¡ÖÁé¤»¤¿¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¿Í¤Ï1³ä¶¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁé¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸å²ù¤·¤¿½Ö´Ö¤È¤·