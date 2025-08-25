¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎÊÝ·òÅö¶É¤Ï25Æü¡¢ÆîÉô¥Ï¥ó¥æ¥Ë¥¹¤ÎÉÂ±¡¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¹¶·â¤Ç¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ä´µ¼Ô¡¢ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ò´Þ¤à20¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£