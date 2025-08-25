韓国代表は25日、9月の代表戦に向けた代表メンバーを発表した。メンバーのなかで注目を浴びているのは、ブンデスリーガのボルシアMGに所属する22歳のMFイェンス・カストロプだ。ドイツ生まれのカストロプはドイツ人の父親、韓国人の母親をもち、今年3月にも招集が検討されていると報じられていた。ドイツU-21代表への招集経験があるが、先月ドイツサッカー協会から韓国サッカー協会への所属変更が完了している。「二重国籍の男子選