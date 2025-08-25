Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½»¿Í¤Î½÷À­¤¬ÃË¤Ë¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¡¢»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤Ç24Æü¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã«ËÜ¾­»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ç¤¹¡£8·î20Æü¤ÎÌë¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½»¿Í¤ÎÊÒ»³·Ã¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÊ£¿ô²ó»É¤·¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢2011Ç¯¤«¤é11Ç¯´Ö¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¿¦¾ì¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸µÆ±Î½¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¸µÆ±Î½¡§Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛ¡¹¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ë¥¿