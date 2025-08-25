¾¾»³Ìý»é¤Ï9·î10Æü¡¢¥ê¡¼¥Õ¡õ¥Ü¥¿¥Ë¥¯¥¹¤«¤é¡¢½©Åß¸ÂÄê¤Î¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢À½ÉÊ¡Ö¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à ¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¿·À½ÉÊ¡Ö¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à ¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¡×(1,320±ß)¤Ï¡¢³Ñ¼ÁÁØ¤Ë¿»Æ©¤¹¤ëÊÝ¼¾À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Ç¿°¤ËÌ©Ãå¤·¡¢¿°¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é¤µ¤»¤Æ¤Ä¤ä¤ä¤«¤ËÊÝ¤Ä¡£¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Î½¸ÃæÊÝ¼¾¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤Î¤³¤È¡£´ûÂ¸¤Î¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¤Î¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡×(484±ß)¤È¡Ö¥Þ¥¶¡¼¥½¡¼¥×¡×(539±ß)¤â¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¥Ï¥ó¥É