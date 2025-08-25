夏休み明けの中学校では温かい食事が生徒の胃袋を満たしました。新潟市の中学校で「全員給食」が本格的にスタート。「温かくておいしい」と生徒の笑顔が広がりました。アツアツの湯気が食欲をそそります。25日の献立はマーボー丼に切り干し大根のナムル、アップルシャーベット、牛乳です。新潟市中央区にある宮浦中学校の給食の時間。生徒たちは配膳に手間取っていました。生徒）「先生どれくらい盛るんで