¥É¥¸¥ç¥¦¤Î³¨¤ò½ñ¤¤¤ÆÊôÇ¼¤¹¤ë¤È¤´Íø±×¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤ªº×¤ê¤¬25Æü¡¢»³¸ý¸©ÈþÇª»Ô¤Î¿À¼Ò¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÇª»Ô¤ÎÈþÅìÄ®°½ÌÚ¤Ë¤¢¤ë²ÏÆâ¿À¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤É¤¸¤ç¤¦¿¹ÍÍº×¤ê¡×»²ÇÒ¼Ô¤¿¤Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¥É¥¸¥ç¥¦¤Î³¨¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿»æ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿À¼Ò¤Ç¤ÏÌó700Ç¯Á°¡¢¹ø¤«¤é²¼¤ÎÄË¤ß¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿ÇÀ²È¤¬¥É¥¸¥ç¥¦¤ò¤ª¶¡¤¨¤·¤Æµ§´ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤¿¤Á¤Þ¤Á¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ËèÇ¯8·î25Æü¤Ë¥É¥¸¥ç¥¦¤Î³¨¤ò¿À¼Ò¤ËÊôÇ¼¤¹¤ë¤ªº×¤ê¤ò³«¤¤¤Æ