º£²ó¤Îµ­Ï¿ÅªÂç±«¤Ç¡¢²ÏÀî¤Î¿å°Ì¾å¾º¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬´ð½àÄÌ¤ê¤ËÌÄ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·§ËÜ»Ô¤ÎÂçÀ¾»ÔÄ¹¤ÏÂÐ±þ¤ÎÉÔÈ÷¤òÇ§¤á¡¢ÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£·§ËÜ»Ô¡¦ÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¡Ö¿áÌÄ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÙ±ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï¿Í°ÙÅª¥ß¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡× ¤³¤ÎÌäÂê¤Ïµ­Ï¿ÅªÂç±«¤ÎºÝ¡¢²ÏÀî¤Î¿å°Ì¾å¾º¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬ÄÚ°æ¤È²Ö±à¡¢Åçºê¤ÇËÜÍèÌÄ¤é¤¹¤Ù¤­»þ´Ö¤è¤ê¤âÌó1»þ´Ö40Ê¬～2»þ´Ö