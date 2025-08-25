「コカ・コーラ」と「スター・ウォーズ」が銀河系を超えてコラボ！ 9月1日（月）より期間限定で、パッケージに「スター・ウォーズ」のキャラクターが描かれた限定デザイン製品が登場します。18キャラクター・全45種類の書き下ろしデザインコラボ限定パッケージは、「コカ・コーラ」「コカ・コーラ ゼロ」の350ml缶とペットボトル各サイズで全45種類を展開。ダース・ベイダーやヨーダなど作品を代表するキャラクターをはじめ、シリ