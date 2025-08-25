警視庁と検察庁の謝罪後、相嶋静夫さんの遺影とともに記者会見する2人の息子＝25日午後、横浜市の霊園（代表撮影）機械製造会社「大川原化工機」（横浜市）の冤罪事件で、警視庁と検察の幹部が25日、保釈が認められず被告の立場のまま72歳で亡くなった同社元顧問相嶋静夫さんの遺族に謝罪。警視庁などが今月、検証結果を公表したことを踏まえ謝罪を受けたというが、妻は「謝罪は受け入れるが、許すことはできません」とし、記者