この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第2話をごらんください。 食事を終えてお会計を済まそうとしている女性客、そしてそれを睨みつけるようにしている常連客の女性…。女性客は振り返り、常連の女性に近づくと、「い