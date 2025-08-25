「ホロライブ」所属のVTuber・さくらみこさんが、25日までにエックスを更新。ホロメンからのキレキレな煽りに反応し、ファンから「吹いたw」「最高すぎるw」などの声が相次いだ。【写真】ホロメンからの煽りにみこさんがキレる「てめぇ!!」みこさんは現在、ゲーム『ポケットモンスター ルビー』で色違いのコイキングを釣り上げる耐久企画に挑戦中。8月23日には6月以来となる久しぶりの再開があり、ファンから喜びの声が上がっ