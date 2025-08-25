9月1日19時より『CDTVライブ！ライブ！』3時間スペシャル（TBS系）を放送。第2弾出演アーティストとして、Snow Man、なにわ男子、Mrs. GREEN APPLEらの出演が発表された。【写真】Snow Man・宮舘涼太、難役で長ぜりふにも挑戦「眉毛の演技にも挑戦しています」Snow Manは、最新曲「カリスマックス」を地上波初披露となるフルサイズライブで魅せる。SNSを中心に注目を集める、平成を代表するカルチャー“パラパラ”を取り入れた