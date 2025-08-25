俳優の戸田恵梨香が25日、都内で開催されたランコム新製品“回復科学発想の化粧水”「ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション」ブランドムービー発表会に出席。8年にわたって同ブランドのジャパンアンバサダーを務めてきた戸田は、アンバサダーとしての思い出や、自身のリカバリー方法について語った。【写真】ショートカットの横顔が美しい戸田恵梨香ジャパンアンバサダーとしての思い出を問われた戸田は、昨年の9