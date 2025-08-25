ドイツ発のプレミアムラゲージブランド「リモワ」から、待望の限定カラー「スカイブルー」が登場します。夜明けの静けさを思わせる落ち着いたブルーグレーの色合いが、アルミニウムのパーツと調和し、上品で洗練された雰囲気を演出。人気の「Hybrid」コレクションに新しく加わるこのカラーは、キャビン・チェックインL・トランクプラスの3サイズで展開され、旅行シーンに彩りを添