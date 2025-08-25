公開85周年を迎えた映画『ファンタジア』をモチーフにした「おせち・三段重『ファンタジア』」が、8月25日（月）〜12月20日（土）の期間、オンラインショップ「ベルメゾンネット」で予約販売される。【写真】豪華な三段重！ 「おせち・三段重『ファンタジア』」の詳細■2026年度限定で登場今回登場する「おせち・三段重『ファンタジア』」は、『ファンタジア』公開85周年記念アートを描いたミッキーフェイス型重箱の中に、47品