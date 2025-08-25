◆第７０回全国高等学校軟式野球選手権大会▽１回戦三浦学苑１―０広陵（２５日・明石トーカロ）第７０回全国高等学校軟式野球選手権大会の１回戦が行われ、１９年ぶり１２度目の出場となった西中国代表・広陵（広島）が南関東代表・三浦学苑（神奈川）に完封負けした。広陵は硬式野球部が部内での暴力事案により、第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）の大会中に出場を辞退した。辞退に至るまでの過程、その後の対