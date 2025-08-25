フィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜さん（２４）が２５日までに自身のインスタグラムを更新。写真集のお渡し会のコーディネートを披露した。２１日に２４歳誕生日と初の写真集発売日を迎えた真凜さん。「待ちに待ったお渡し会の日！お越しくださった皆様ありがとうございました！直接お話しできてお渡しできてたっくさんのパワーを頂けて皆んなニコニコでオモロくてあああ本当に幸せな日でしたあ