現地８月24日に開催されたプレミアリーグ第２節で、マンチェスター・ユナイテッドがフルアムと対戦。オウンゴールで先制するも、同点弾を許して１−１の引き分けに終わり、開幕から２戦未勝利となった。この試合の前半にはビッグチャンスがあった。０−０で迎えた33分に敵陣ボックス内でメイソン・マウントがファウルを受けてPKを獲得。ブルーノ・フェルナンデスがキッカーを務めるも、力強く蹴ったボールはクロスバーの上に外