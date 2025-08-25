8·î16Æü¡¢17Æü¤ËÅìµþ¤ÈÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãSUMMER SONIC 2025¡ä¡£¤½¤Î¹ç´Ö¡¢16Æü¿¼Ìë¤«¤é17ÆüÄ«Êý¤Ë¤«¤±¤ÆËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢m-flo¤¬¥­¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãMIDNIGHT SONIC curated by m-flo¡ä¤À¡£¢¡¡ãMIDNIGHT SONIC curated by m-flo¡ä ²èÁüÁ´8ÁÈ¤ÎDJ¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¤¿¤³¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡£»þ·×¤Î¿Ë¤¬16Æü¤Î23»þ¤ò»Ø¤¹º¢¡¢tofubeats¤Î²»¤¬Ìë¤ÎËë³«¤±¤ò¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£¡Ö²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¡ãSUMMER