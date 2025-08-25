ソフトバンク・大関友久投手（２７）が２５日、キャリア２度目となる青森での楽天戦（２６日、弘前）に向けて調整を行った。ここまで大関はチームトップとなる１１勝（３敗）を記録。最後に負けがついたのは５月１０日のオリックス戦（京セラ）で、１２試合連続で２失点以下に抑えるなど、安定感は抜群だ。倉野投手コーチも「チームを勝たせるチャンスがある投球を続けている」とその投球を高く評価した。チームは２位・日本