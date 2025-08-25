第５８回ミス日本コンテスト２０２６の東日本地区大会が２５日、都内で行われた。同大会では「日本らしい美しさを作る３つの美（内面の美、行動の美、外見の美）」の観点から審査を実施。この日は２４名の中から、来年１月に開催予定の「第５７回ミス日本コンテスト２０２６」へ出場するファイナリスト７人が選出された。早稲田大学２年の正木由優（まさき・ゆゆ）さんは鮮やかな赤のワンピースで登場した。夢はアナウンサー