巨人・戸郷翔征投手が２５日、先発予定の２６日・広島戦（マツダ）に向けてジャイアンツ球場で最終調整。自身２連勝での５勝目へ「自分の投球ができるように、チームを救えるようにやっていければなと思います」と意気込んだ。今季はマツダで４、５月と２度先発。しかし防御率１４・０４と打ち込まれてきた。春先から状態を上げて臨む一戦へ「苦い思いもありますし、その思いは変わらないですけど、しっかり明日に備えて準備し